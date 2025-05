Venezia, Di Francesco: "Vogliamo restare attaccati alla Serie A"

"La vittoria contro la Fiorentina ci ha dato consapevolezza, ma non dobbiamo assolutamente trasformarla in presunzione. È stata una vittoria sudatissima, ma non basta, ora vogliamo e dobbiamo restare attaccati a questa categoria". Così l'allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari in campionato. "Non guardo la classifica e non mi interessa in questo momento. Dopo la partita di lunedì, ci siamo subito concentrati sulla sfida di domani contro il Cagliari: la nostra attenzione è tutta lì", ha aggiunto. "La partita contro il Cagliari sarà veramente importante e vogliamo portare a casa un risultato positivo, ma sappiamo che ad attenderci ci sarà un ambiente difficile e una squadra determinata. Ora è il momento di dare continuità sia alle prestazioni che ai risultati, in questo finale di torneo che ci ha visto ribaltare le situazioni".