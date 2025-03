Venezia, Di Francesco: "Su 4-5 occasioni, una va buttata dentro"

Eusebio Di Francesco non nasconde il grande rammarico per la sconfitta con il Bologna e la solita allergia al gol del suo Venezia. "Prestazione sempre di livello, non ricordo anche grandi occasioni dopo l'1-0 nonostante giocatori di famba e ripartenza, noi siamo stati bravi a non concederne e crearne comunque 4-5 grandi occasioni. Su queste, almeno una devi buttarla dentro - ha spiegato il tecnico - Orsolini ha fatto un gran gol dopo che avevamo avuto due grandi occasioni per sbloccarla, in certe occasioni non basta restare concentrati ma bisogna essere svegli per concretizzare le occasioni sottoporta. Poi magari si parlerà di grande Bologna, ma credo che lo sia stato soprattutto contro la Lazio. Peccato che oggi non siano arrivati punti".