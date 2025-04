Venezia, Di Francesco: "Non si può segnare solo su autogol"

Eusebio Di Francesco mastica amaro per il pareggio contro il Lecce. "Abbiamo fatto gol su autorete, abbiamo avuto diverse opportunità ma siamo un po' mancati nell'ultimo passaggio. Si è vissuto sui calci piazzati, ci siamo abbassati un po' troppo sull'1-1, ci sono stati un po' troppi errori tecnici. In questo dobbiamo lavorare e migliorare, perché l'aspetto tecnico fa la differenza. Nel finale abbiamo rischiato di prendere un contropiede assurdo, questa maturità è qualcosa che ci manca anche se in altre situazioni ho visto belle cose - ha spiegato il tecnico del Venezia ai microfoni di Dazn - Si deve vivere per il gol, purtroppo il tempo per noi è tiranno. Tante volte quando si arriva lì bisogna avere più lucidità. In questo dobbiamo migliorare perché altrimenti è dura, non si può segnare solo su autogol".