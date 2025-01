Venezia, Di Francesco: "Empoli pericoloso, pensiamo a vincere sempre"

"Ogni partita per me è importante, e lo abbiamo dimostrato anche a Napoli. Spesso si sottovaluta la possibilità di fare risultato o punti che possono diventare determinanti alla fine del campionato, per questo bisogna crederci". Alla vigilia della 19/a giornata del campionato di Serie A, che vedrà il Venezia affrontare l'Empoli allo Stadio 'Pier Luigi Penzo', domani alle ore 15:00, il tecnico arancio-neroverde Eusebio Di Francesco ha analizzato il momento della squadra e l'avversario. "L'Empoli, soprattutto in trasferta, si dimostra una squadra molto pericolosa perché ha la capacità di trasformare rapidamente le azioni difensive in offensive. Inoltre, come da tradizione - ha aggiunto - sta valorizzando giovani giocatori molto interessanti, mantenendo un costante equilibrio e un'idea dei propri obiettivi. Roberto D'Aversa, a mio parere, sta facendo un ottimo lavoro e lo dimostrano i 19 punti conquistati grazie a prestazioni di alto livello".