Venezia, Di Francesco: "Bravi a reggere l'urto"

"Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 del uso Venezia a Bergamo. "Non posso dire niente a questi ragazzi, mettono l'anima in campo. Alla lunga i risultati arriveranno. Dobbiamo avere fiducia, siamo stati bravi a reggere l'urto nonostante il ritmo. Con l'Atalanta se ti metti lì a prendere cazzotti non è facile, ho giocato troppe volte con Gasperini, prima o poi ti frega", ha detto. "La squadra sta acquisendo compattezza e consapevolezza, ci manca il trovare il gol, abbiamo avuto due occasioni importanti, non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute, ma è stata una grande prestazione. Avevamo preparato il match in questo modo. Ci è mancato quel poco che ci manca da un po' di tempo, abbiamo bisogno di vincere qualche partita", ha aggiunto il tecnico.