Venezia, con l'Udinese tanti volti nuovi

Ci saranno parecchi volti nuovi nel Venezia che affronterà l'Udinese nell'anticipo di sabato pomeriggio, ed Eusebio Di Francesco ha finalmente i rinforzi che aveva reclamato all'inizio della sessione invernale del mercato. Per il "derby del nordest" potrebbero fare il loro esordio Mercandalli in difesa - reparto falcidiato dagli infortuni - e Perez a centrocampo. Dopo tante giornate con la rosa ridotta ai minimi termini, il tecnico avrà dunque qualche opzione alternativa su cui puntare. Dietro sarà confermato anche Candè dopo il positivo esordio con il Verona, mentre a centrocampo c'è il ballottaggio Condè-Doumbia per completare il reparto con Nicolussi Caviglia e Busio, in attesa che Duncan torni finalmente arruolabile. In fascia, confermati Zerbin ed Ellertsson. Davanti l'unica opzione possibile è Pohjanpalo-Oristanio, non essendoci reali alternative in rosa. Quella in terra friulana dovrebbe essere l'ultima esibizione del capitano finlandese con gli arancioneroverdi: prima del 3 febbraio dovrebbe trasferirsi al Palermo. Al suo posto il principale candidato al ruolo è Shomurodov della Roma.