Vendita San Siro, spunta uno "scudo penale" chiesto da Milan e Inter

Dalle oltre 150 pagine della delibera per la vendita di San Siro approvata dalla giunta del Comune di Milano spunta un dettaglio rimasto finora a margine del dibattito e che ora sta facendo molto discutere. Nel corso degli incontri con l'Amministrazione, Inter e Milan hanno chiesto infatti di inserire una sorta di "scudo penale" per proteggere i club in caso di eventuali procedimenti.