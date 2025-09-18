San Siro, parla Scaroni: "Faremo lo stadio più bello dell'Europa"

Il presidente del Milan commenta così l'approvazione della delibera della vendita dell'impianto e delle aree limitrofe da parte della giunta comunale
"Non ho ancora letto la delibera, ma di certo è una buona notizia". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si dice soddisfatto degli importanti progressi compiuti nella giornata di ieri per il futuro stadio di Milano.
Mercoledì pomeriggio, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle aree di interesse limitrofe a Inter e Milan. "Si tratta di un passo in avanti di un percorso che ho iniziato tanti, tanti anni fa, non ricordo nemmeno quanto. Non siamo ancora alla fine, ma sono contento", ha aggiunto Scaroni. Ora la palla passa al consiglio comunale che deve dare il semaforo verde entro la fine di settembre.
Nel frattempo, il presidente rossonero guarda già avanti: "Abbiamo un obiettivo e lo realizzeremo: costruire a Milano lo stadio più bello d'Europa, perché questa città lo merita. Siamo impegnati in quest'opera così importante, su cui lavoriamo da tanto tempo e investiremo molti soldi. Sarà uno stadio per tutti - conclude Scaroni ai microfoni di Sky Sport -, un impianto di cui, da milanesi, saremo tutti fieri".
Ricordiamo che il prezzo di vendita dello stadio a Inter e Milan è di 197.075.590 euro: 73 milioni saranno versati al Comune di Milano contestualmente alla sottoscrizione del contratto, mentre la restante parte sarà rateizzata e garantita da apposite fideiussioni bancarie o assicurative.
