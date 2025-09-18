San Siro, parla Scaroni: "Faremo lo stadio più bello dell'Europa"

Mercoledì pomeriggio, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle aree di interesse limitrofe a Inter e Milan. "Si tratta di un passo in avanti di un percorso che ho iniziato tanti, tanti anni fa, non ricordo nemmeno quanto. Non siamo ancora alla fine, ma sono contento", ha aggiunto Scaroni. Ora la palla passa al consiglio comunale che deve dare il semaforo verde entro la fine di settembre.