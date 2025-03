Vendita di San Siro a Inter e Milan, fascicolo dei pm atto dovuto dopo un esposto

L'apertura del fascicolo, al momento a modello 45 e senza ipotesi di reato né indagati, sulla vicenda della vendita dello stadio Mezza e delle aree limitrofe di San Siro, è un atto dovuto a seguito della presentazione nelle scorse settimane di un esposto da parte di Luigi Corbani, già vicesindaco di Milano e ora promotore del Comitato Sì Meazza per salvare lo stadio. Lo si è appreso oggi in Procura, dopo che ieri è emersa la notizia dell'apertura dell'inchiesta conoscitiva. Da quanto si è saputo, dopo aver inserito quell'esposto in un fascicolo a modello 45, come si fa in questi casi, il procuratore Marcello Viola e l'aggiunta Tiziana Siciliano, a capo del pool di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, disporranno comunque approfondimenti, con una delega alla Gdf di Milano. L'esposto è contro ignoti per il reato di "invasione di terreni".