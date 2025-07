L'Italia di Soncin fa la storia: Girelli allo scadere regala la semifinale all'Europeo

Parole alle quali fanno eco quelle di Cristiana Girelli, match winner e vincitrice del premio MVP: "Non so cosa dire, è inspiegabile. Si tratta di qualcosa che sognavamo, forse nel girone non abbiamo espresso il nostro miglior gioco anche a causa delle delusioni passate, oggi si è vista un’Italia diversa, soffrendo, e abbiamo fatto qualcosa di storico. Quando ho segnato non pensavo fosse il novantesimo e quando me ne sono accorta ho realizzato che ce l'avevamo fatta". Poi conclude: "In questo momento la cosa più bella è vedere l’abbraccio con Rosucci, che ha passato momenti terribili e oggi voleva esserci anche solo sugli spalti. È una di quelle persone che trasmette energie positive. È la vittoria di tutto il calcio italiano e per le nuove generazioni", le sue parole a Rai Sport.