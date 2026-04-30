Nel Torinese

Venaria, follia durante una partita calcio femminile: tifosi aggrediscono la famiglia dell'arbitra

Un calcio di rigore fischiato allo scadere ha provocato la rabbia dei "tifosi". Molti erano genitori delle ragazze in campo

30 Apr 2026 - 13:07
videovideo

È finita a pugni una partita di calcio del campionato Under 17 femminile nel Torinese. I genitori e il fratellino
dell'arbitra di 16 anni, presenti allo stadio di Venaria per sostenerla, sono stati aggrediti dai "tifosi" locali, arrabbiati per un rigore fischiato nei minuti finali a favore del Torino. Lo riporta l'edizione locale de "La Repubblica". Il rigore è stato poi segnato e la rete ha consentito alle giovani granata di vincere 4-3 una partita decisiva per il primo posto.

L'aggressione verbale e fisica

L'aggressione verbale e fisica Al triplice fischio i “tifosi” del Venaria, in gran parte genitori delle calciatrici, avrebbero tentato di scavalcare le reti per entrare in campo, con le loro figlie che cercavano di calmarli: "Papà, smettila che mi stai facendo vergognare".
L’arbitra è stata scortata negli spogliatoi da un dirigente di casa, ma l’episodio più grave è avvenuto in tribuna. Qui erano presenti i familiari della giovane direttrice di gara, che sono stati aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente dai “sostenitori” del Venaria. La madre sarebbe stata insultata e spintonata e il padre, intervenuto per difendere sia lei sia il figlio, è stato colpito da un pugno, rimanendo ferito al labbro.
Fuggiti negli spogliatoi, hanno chiamato i carabinieri, anche perché i dirigenti del Venaria non lo avrebbero fatto nonostante le richieste dell'arbitra e dei suoi familiari. Per evitare che la situazione degenerasse, la famiglia ha però lasciato il centro sportivo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le parole del giudice sportivo Il giudice sportivo Armando Francia ha inflitto un'ammenda di 400 euro al Venaria: in questi casi risponde la società per il comportamento di persone non tesserate. "L'accaduto - scrive il giudice sportivo - ha inevitabilmente determinato uno stato di paura, tensione e frustrazione per la direttrice di gara che, all'interno dell'impianto sportivo del Venaria, ha vissuto momenti di panico per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari. La sanzione viene contenuta per il tentativo delle giocatrici della squadra del Venaria di calmare i tifosi che, come sovente accade, sono anche i genitori delle stesse".

Le parole del presidente A raccogliere la testimonianza del presidente del Venaria Giovanni Pasquale è stato invece il giornale locale "Quotidiano del Canavese": "Desidero a nome mio e del direttivo dell'Asd Venaria Reale esprimere la più ferma condanna per ogni forma di violenza, verbale o fisica, che non ha alcun posto nello sport. Siamo profondamente rammaricati per quanto accaduto e desideriamo esprimere la nostra solidarietà all’arbitro e alla sua famiglia, che sono stati coinvolti in un episodio grave e inaccettabile. La nostra società si fonda su valori di rispetto, educazione e correttezza, che devono essere condivisi da atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. Quanto accaduto rappresenta una violazione di questi principi e non può essere in alcun modo giustificato".
"Abbiamo già preso provvedimenti nei confronti di chi in prima persona si è reso protagonista di questo episodio - ha aggiunto il presidente - e puntiamo con l'inizio della nuova stagione a sensibilizzare atleti e famiglie affinché non si verifichino più episodi simili, tutelando così la sicurezza e la serenità di tutti coloro che frequentano la nostra struttura lo sport deve rimanere un luogo di crescita, rispetto e condivisione, soprattutto per i più giovani”.

Leggi anche

Fischietti nella bufera: l'indagine si allarga, spuntano nuovi nomi coinvolti nell'inchiesta

Gli arbitri confermano: in Bologna-Inter e Inter-Milan designazioni pilotate

arbitro
aggressione
calcio giovanile
torino

Ultimi video

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

02:28
Atletico-Arsenal di fuoco

Atletico-Arsenal di fuoco

02:39
La verità di Inzaghi

La verità di Inzaghi

01:49
Thuram alla riscossa

Thuram alla riscossa

03:40
DICH SIMONELLI SU SALA VAR 30/4 DICH

Simonelli: "Caos Var? Noi abbiamo dato tutti gli strumenti, poi la gestione…"

01:00
DICH SIMONELLI SU ORARIO DERBY 30/4 DICH

Simonelli: "Il derby di Roma e le partite collegate si giocheranno alle 12.30"

00:54
Atletico Madrid-Arsenal: la carica dei tifosi colchoneros prima della semifinale

Atletico Madrid-Arsenal: la carica dei tifosi colchoneros prima della semifinale

00:53
DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

02:44
Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

01:45
Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

01:58
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

02:22
Arbitri, parla Gavillucci

Arbitri, parla Gavillucci

02:16
Inter che gran..testa

Inter che gran... testa

01:32
Conte: Champions e futuro

Conte: tra Champions e futuro

01:42
Juve, la difesa bunker

Juve, la difesa bunker

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

I più visti di Calcio

SRV RULLO AGGIORNAMENTO CASO ROCCHI 27/4 (MUSICATO)

Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

SRV RULLO ARBITRI: IL NUOVO DESIGNATORE 27/04 SRV

Arbitri, tutto sul nuovo designatore: ecco chi prende il posto di Rocchi

Lazio-Udinese 3-3: gli highlights

Lazio-Udinese 3-3: gli highlights

MCH MANCINI CAMPIONE IN ARABIA MCH

Arabia, Mancini campione. I gol e la festa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:37
Bologna, lesione all'adduttore per Cambiaghi: lungo stop
13:02
Coppa Italia, Simonelli: "Finale iconica, invidiata anche all'estero"
13:02
Serie A, Simonelli: "Roma-Lazio non in contemporanea con finale tennis, ipotesi 12.30"
12:07
Lecce, Di Francesco: "Andiamo a Pisa per fare punti importanti"
12:00
Lewandowski e Neymar si uniscono ai personaggi di Naruto Shippuden per eFootball