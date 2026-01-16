Calcio d'angolo, l'Ifab studia la rivoluzione: basta errori sull'ultimo tocco grazie al Var

Al momento il protocollo Var non consente di intervenire sull'assegnazione errata di un calcio d'angolo, limitandosi a verificare fuorigioco, espulsioni falli o tocchi di mano durante l'azione del gol. La novità proposta dalla Fifa si basa sull'uso dei microchip inseriti nei palloni, capaci di rilevare automaticamente chi ha effettuato l'ultimo tocco prima che la sfera esca dal campo. Questo sistema ridurrebbe drasticamente le dispute e gli errori di arbitri e guardalinee, spesso impossibilitati a vedere deviazioni millimetriche in mischia. Se approvata, la regola potrebbe debuttare già ai prossimi Mondiali, rispondendo all'auspicio di Pierluigi Collina di evitare che "errori involontari" decidano il destino di tornei così importanti.