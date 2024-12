Van der Vaart attacca Cristiano Ronaldo: "È sempre stato un giocatore egoista"

Rafael Van der Vaart non lesina critiche a Cristiano Ronaldo e lo fa raccontando dei retroscena durante un'intervista a TalkSport dove ha spiegato alcune delle "manie" che contraddistinguevano CR7 ai tempi del Real Madrid: "Non usciva mai di casa! Racconto sempre questa battuta, ossia che lui è l'unico giocatore del quale non ho mai visto i genitali… Era sempre il primo ad arrivare per allenarsi e l'ultimo ad andarsene", un manifesto della sua etica professionale che però finisce anche per estraniarlo dal gruppo. "È stato da sempre un giocatore estremamente egoista. Se si vinceva 6-0 e lui non segnava non era mai contento. Se invece segnava due gol ma la squadra perdeva, a lui andava bene… come con Van Nistelrooy, un altro con cui ho sempre discusso e che non pensava ad altro che ai suoi obiettivi personali"