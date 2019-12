VALENCIA, CELADES: "L'ATALANTA CI METTERA' IN DIFFICOLTA'"

Il sorteggio di Champions ha regalato al suo Valencia l'Atalanta e Albert Celades non nasconde una certa preoccupazione. "Dovremo affrontare l'Atalanta che si qualificata l'anno passato per la Champions, che lotta per un piazzamento in Europa, la squadra che ha segnato di più in Serie A con un grande potenziale offensivo e che ci metterà in difficoltà - ha spiegato l'allenatore a VCF MEDIA Radio - E' una squadra con automatismi molto chiari e che sta facendo una buona stagione".