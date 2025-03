Usa, Pochettino: "Trump pensa che possiamo vincere i Mondiali. Ci metterà pressione"

L'anno prossimo gli Stati Uniti, assieme a Canada e Messico, ospiteranno il Mondiale e intorno alla nazionale di Pochettino comincia a salire la pressione. A confermarlo è lo stesso ct, che ha tirato in ballo direttamente il presidente Trump: "Stavo ascoltando una conversazione tra il presidente e quello della Fifa Gianni infantino - ha detto come riporta The Telegraph -, al quale il presidente ha chiesto se gli Usa possono vincere la Coppa del mondo. Infantino ha risposto di sì e io sono rimasto deluso, perché avrebbe dovuto dire 'chiedi al tuo allenatore', che di sicuro può darti un'opinione migliore. Ora credo che Trump ci metterà tanta pressione, perché siamo la squadra del paese ospitante e di una nazione la cui mentalità è di vincere sempre. Comunque per me sarebbe una pressione positiva: almeno sentiremo l'adrenalina di cui abbiamo bisogno. Al nostro presidente piace mettere pressione, e siamo pronti a sopportarla".