Noel Urbaniak e quella mossa che ha favorito il gol di Musiala: "Con Kimmich è bastato uno sguardo"

Il gol di Jamal Musiala ha scioccato l'Italia e non solo a causa della distrazione degli azzurri, consegnando di fatto alla Germania la qualificazione alle semifinali di Nations League. Eppure dietro questa rete così "particolare" non vi è solo la velocità di pensiero dell'attaccante del Bayern Monaco e del compagno di squadra Joshua Kimmich, ma anche di Noel Urbaniak, calciatore delle giovanili dell'Hombrucher e per l'occasione raccattapalle del Westfalenstadion di Dortmund.