Ormai sempre piu' ai margini del Manchester Utd, Romelu Lukaku salterà anche la partita contro il Tottenham in programma giovedì a Shanghai valida per la International Champions Cup. Lo ha annunciato il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer nella conferenza stampa della vigilia: "Lukaku non sta ancora bene. Negli ultimi giorni ha lavorato con un fisioterapista, quindi non credo che ce la farà". "Si è infortunato durante l'allenamento. Non è grave, altrimenti lo avremmo mandato a casa", ha aggiunto.