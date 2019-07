Romelu Lukaku e Matteo Darmian non convocati dal Manchester United per la trasferta in Norvegia. Domani, martedì 30 luglio, i Red Devils affronteranno il Kristiansud in amichevole e Solskjaer ha lasciato fuori non solo l'attaccante conteso da Inter e Juventus, ma anche il terzino italiano, anche lui al centro di voci di mercato.