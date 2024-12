Unify League, così sarebbe la nuova Superlega: fino a 10 italiane partecipanti

Tutti i club partecipanti ai principali campionati nazionali delle 55 federazioni nazionali UEFA all’inizio della stagione possono ottenere l’accesso diretto alle quattro leghe o ai playoff di qualificazione, in base ai risultati ottenuti nei rispettivi campionati nazionali nella stagione precedente. I posti di qualificazione diretta e di accesso ai playoff per ciascuna competizione saranno assegnati in base a un coefficiente di competizione europea genericamente definito "ranking per paese: una classifica trasparente e oggettiva basata sulle prestazioni dei club di ciascuna federazione nelle competizioni europee".