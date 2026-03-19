Argentina: Messi torna in nazionale, convocato per il Guatemala

19 Mar 2026 - 15:34

Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha inserito Lionel Messi nella lista dei calciatori chiamati a giocare un'amichevole con il Guatemala in programma il 31 marzo a Buenos Aires. La partita sostituisce la Finalissima in Qatar con la Spagna programmata proprio per il 31 marzo e poi cancellata a causa della guerra. La presenza di Messi tra i 28 convocati lascia intendere che il calciatore potrebbe prendere parte ai Mondiali 2026 in programma a giugno in Usa, Messico e Canada. Nell'ultima partita giocata con l'Albiceleste, lo scorso 5 settembre al Monumentale di Buenos Aires, lo stesso Messi aveva ammesso che sarebbe stato difficile vederlo alla Coppa del Mondo. Messi, attualmente all'Inter Miami, è reduce dal suo 900mo gol in carriera. Un record superato anche da Cristiano Ronaldo che è già a caccia della sua millesima realizzazione. Il portoghese, a meno di sorprese, sarà presente ai Mondiali. Ed i due - 41 anni il portoghese e 39 a giugno l'argentino - potrebbero incontrarsi proprio nella Coppa del Mondo nordamericana rinnovando una rivalità che ha contraddistinto gli ultimi 20 anni calcistici. Nella lista dell'Argentina di Scaloni non compare Lautaro Martinez: l'interista resterà a Milano per recuperare dall'infortunio. Per i nerazzurri ci sarà Tomas Palacios, attualmente in prestito all'Estudiantes. A rappresentare la Serie A ci saranno Nico Paz e Maximo Perrone del Como. La pattuglia più numerosa è quella dell'Atletico Madrid che fornisce ben sei calciatori alla nazionale sudamericana.

Questo l'elenco completo dei convocati da Scaloni
Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madrid) e Geronimo Rulli (Marsiglia);

Difensori: Leonardo Balerdi (Marsiglia), Valentin Barco (Strasburgo), Tomas Palacios (Estudiantes), Nahuel Molina (Atletico), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolas Otamendi (Benfica), Gabriel Rojas (Racing Club), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senes (Bournemouth) e Nicolas Tagliafico (Lione);

Centrocampisti: Thiago Almada (Atletico), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Nico Paz (Como), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Boca Juniors), Maximo Perrone (Como);

Attaccanti: Julian Alvarez (Atletico), Nico Gonzalez (Atletico), Jose Lopez (Palmeiras), Lionel Messi (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Giuliano Simeone (Atletico).

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