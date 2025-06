Da Coppola a Baldanzi, ecco i talenti dell'Under 21 che potrebbero aiutare la Nazionale di Gattuso

L'Italia esce in lacrime dai quarti di finale degli Europei Under 21, tuttavia il nuovo ct Gennaro Gattuso può sorridere per la prestazione sfoderata dagli azzurrini contro la Germania. Dagli spalti di Dunajská Streda il tecnico calabrese ha intravisto quella grinta che servirebbe alla Nazionale per tornare ai Mondiali dopo dodici anni, motivo per cui Gattuso potrebbe attingere a piene mani dalla squadra di Carmine Nunziata.