Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni europee U.21

Under 21: Italia-show, 4-0 alla Svezia

A Cesena dominano gli Azzurrini di Baldini: doppietta di Pisilli, in gol anche l'attaccante del Lecce e Berti su rigore 

10 Ott 2025 - 21:58
© ipp

© ipp

L’Italia fa 3 su 3 nel girone di qualificazione agli Europei Under 21. A Cesena, infatti, gli Azzurrini battono 4-0 la Svezia archiviando la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Pisilli (12’ e 47’) e Camarda, che si procura e trasforma al 40’ con uno scavetto il rigore del momentaneo raddoppio e diventa il più giovane marcatore nella storia degli Azzurrini. Sempre dal dischetto, al 93', il 4-0 firmato dal padrone di casa Berti: la squadra di Baldini resta prima nel gruppo E con la Polonia.

LA PARTITA
Al Manuzzi è spettacolo da parte dell'Under 21, che domina in lungo e in largo e lo fa sin da subito: al 12', infatti, Pisilli sfrutta l'errore di un disastroso Makolli e con un diagonale dal limite insacca anche grazie all'aiuto del palo. Gli Azzurrini non si fermano e il centrocampista giallorosso centra un palo. Poi, sale in cattedra Francesco Camarda: l'attaccante del Lecce, non ancora maggiorenne, si procura e conquista un calcio di rigore trasformato poi con un morbido scavetto. Prima dell'intervallo, è addirittura 3-0: Cherubini premia la sovrapposizione di uno scatenato Palestra, palla dentro e altro inserimento di Pisilli, che la mette sotto la traversa e chiude i conti prima di metà gara. Nella ripresa, a risultato acquisito, la squadra di Baldini si rilassa, ma i salvataggi di Mané e le parate di Palmisani tengono la porta inviolata. Poi, i cambi di Baldini: entrano Pafundi, il padrone di casa Berti, Ekhator e Fini. Quest'ultimo si guadagna, all'ultima azione, il secondo rigore di giornata: tutti danno palla a Berti che, nella sua Cesena, realizza il definitivo 4-0. Festa degli Azzurrini, primi a quota 9 in 3 partite insieme alla Polonia. Il 14 ottobre, la sfida all'Armenia, fanalino di coda senza punti.

BALDINI: "GRUPPO PIENO DI TALENTO, IL CUCCHIAIO DI CAMARDA..."
Dopo il poker rifilato alla Svezia è soddisfatto Silvio Baldini è soddisfatto non solo per il risultato, ma anche per l'atteggiamento della squadra. A partire dai piccoli gesti come l'episodio del rigore lasciato calciare a Berti. "Quel gesto è la dimostrazione che questo è un gruppo coeso, contento di stare insieme, a cui piace ridere e scherzare ma che sa anche lavorare - ha spietato il tecnico azzurro -. È un gesto che mi riempie di gioia più della vittoria per 4-0". "È un gruppo pieno di talento, un talento che però va coltivato con il lavoro e con la testa: è quella che fa la differenza - ha aggiunto -. A loro io non metto pressione, gli spiego la partita e poi loro vanno in campo per dimostrare che sono bravi". Poi una battuta sul la scelta di Camarda di tirare dal dischetto con il cucchiaio. "Ognuno è libero di calciare come vuole, anche se io quei rigori lì li odio! Ma se uno se la sente, è giusto che lo faccia". 

under 21
italia
baldini

Ultimi video

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:59
DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

01:20
DICH GATTUSO PRE ESTONIA 10/10 DICH

Gattuso: "I playoff non sono scontati. Servono punti"

01:06
DICH CALAFIORI PRE ESTONIA 10/10 DICH

Calafiori: "In Nazionale si sente aria nuova"

01:04
DICH VIEIRA DA TRENTO 10/10 DICH

Vieira: "Salvezza ancora più difficile dell'anno scorso"

01:41
DICH TREZEGUET DA TRENTO 10/10 DICH

Trezeguet: "Sì, la Juve può vincere lo scudetto"

01:34
Ibra spinge il Milan

Ibra spinge il Milan: "Ti rifarò vincere"

01:46
Serie A, porte girevoli

Serie A, porte girevoli

01:31
Il ritorno di Tomori

Il ritorno di Tomori

01:42
Michel Platini a Trento

Michel Platini a Trento

01:35
Gasperini al Corsport

Gasperini: "Roma non da Champions, ma..."

00:19
Nesta speaks english

Nesta: "Il Milan sta tornando"

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

I più visti di Calcio

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:32
La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
21:30
Trezeguet: "Dal 1998 in poi Italia-Francia vero derby"
20:47
Napoli, tris all'Avellino: in gol anche Noa Lang
20:44
Capello: "Cassano è il giocatore che mi ha fatto arrabbiare di più"
19:30
Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "I soldi non giustificano tutto"