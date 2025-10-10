Under 21: Italia-show, 4-0 alla Svezia

BALDINI: "GRUPPO PIENO DI TALENTO, IL CUCCHIAIO DI CAMARDA..."

Dopo il poker rifilato alla Svezia è soddisfatto Silvio Baldini è soddisfatto non solo per il risultato, ma anche per l'atteggiamento della squadra. A partire dai piccoli gesti come l'episodio del rigore lasciato calciare a Berti. "Quel gesto è la dimostrazione che questo è un gruppo coeso, contento di stare insieme, a cui piace ridere e scherzare ma che sa anche lavorare - ha spietato il tecnico azzurro -. È un gesto che mi riempie di gioia più della vittoria per 4-0". "È un gruppo pieno di talento, un talento che però va coltivato con il lavoro e con la testa: è quella che fa la differenza - ha aggiunto -. A loro io non metto pressione, gli spiego la partita e poi loro vanno in campo per dimostrare che sono bravi". Poi una battuta sul la scelta di Camarda di tirare dal dischetto con il cucchiaio. "Ognuno è libero di calciare come vuole, anche se io quei rigori lì li odio! Ma se uno se la sente, è giusto che lo faccia".