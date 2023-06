Under 20, Italia sconfitta in finale: Uruguay campione del Mondo

UNDER 20

A La Plata, il colpo di testa di Luciano Rodriguez vale l'1-0 che condanna la formazione di Nunziata: primo titolo per la Celeste

© Getty Images Incredibile beffa per l'Italia nella finale dei Mondiali Under 20 in Argentina: nel decisivo match dello stadio Diego Armando Maradona di La Plata, l'Uruguay si impone 1-0 grazie al colpo di testa di Luciano Rodriguez all'86' e vince per la prima volta nella sua storia la competizione. Inutile il lungo recupero e il forcing finale per gli azzurrini di Nunziata, che ottengono comunque il loro miglior risultato nella storia del torneo.

La dieci giorni di finali con l'Italia protagonista si chiude con l'ennesima beffa: la formazione di Nunziata perde 1-0 nell'ultimo atto del Mondiale Under 20, che va all'Uruguay. Allo stadio Diego Armando Maradona di La Plata, la Celeste vince 1-0 e spegne i sogni degli Azzurrini, che chiudono comunque con il miglior risultato della storia: il secondo posto. Nel primo tempo, Desplanches compie un clamoroso salvataggio sul colpo di testa di Duarte, unica vera occasione in un primo tempo con poche opportunità, ma con i sudamericani sicuramente protagonisti dal punto di vista del possesso palla e del ritmo.

In un match così chiuso, almeno inizialmente, è il finale ad essere intensissimo: all'82', Prati interviene malamente su Diaz e rimedia il rosso, ma il Var trasforma l'espulsione in giallo e si resta undici contro undici. Quattro minuti dopo, però, la beffa con il colpo di testa di Luciano Rodriguez dopo un'azione confusa in area di rigore: un tap-in vincente da pochi passi sul quale Desplanches, tra i migliori dei suoi, non può davvero fare nulla. Nel lunghissimo recupero, l'Italia non trova il pareggio: è il primo titolo Mondiale Under 20 per l'Uruguay. Gli Azzurrini escono dal Maradona di La Plata a testa altissima, ma con un'altra delusione. L'ennesima per il nostro calcio in questo giugno da dimenticare.