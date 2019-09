A Duisburg la Nazionale Under 17 chiude con un pareggio (1-1) con il Belgio il Torneo '4 Nazioni', vinto proprio dai 'Diavoletti Rossi' con sette punti conquistati in tre match. L'Italia vede svanire ancora una volta a pochi passi dal traguardo la vittoria, ma torna a casa comunque con diverse indicazioni positive ad un mese e mezzo dall'impegno nella prima fase di qualificazione al Campionato Europeo in programma il 24 ottobre in Lussemburgo, in un girone che vedrà la squadra di Zoratto opposta alla nazionale di casa e ai pari età di Turchia e Irlanda del Nord.