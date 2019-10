"Una storia di mani": la Serie A scende in campo per la Lega del Filo d’Oro  

L'INIZIATIVA

In occasione dell'11a giornata della Serie A TIM le squadre della Serie A scendono in campo a sostegno all’iniziativa “Una storia di mani” nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 fino al 31 dicembre. La Lega del Filo d’Oro da oltre 50 anni si prende cura di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, a ultimare il nuovo Centro Nazionale di diagnosi e riabilitazione di Osimo. I portieri della Serie A insieme per la Lega del Filo d'Oro

Straordinari protagonisti della campagna di comunicazione sono i 2 portieri della Nazionale: Gigio Donnarumma e Salvatore Sirigu, con Samir Handanovic e Daniele Padelli, Pepe Reina e Stefano Sorrentino. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa anche i due maestri di cucina Filippo La Mantia ed Ernst Knam e tre direttori d’orchestra noti al grande pubblico: Leonardo De Amicis, Pinuccio Pirazzoli e Peppe Vessicchio, che si affiancano ai testimonial storici della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè.

Le mani di tutti gli ambassador, insieme a quelle degli educatori del Filo d’Oro e a quelle dei bambini sordociechi, sono le protagoniste di alcuni bellissimi spot che vedremo in questi giorni sulle reti nazionali, dal titolo “Una storia di mani”. È proprio con le mani che gli operatori della Lega del Filo d’Oro riescono a trasmettere ai piccoli ospiti le informazioni necessarie per comunicare ed è attraverso le mani che questi bambini riescono a trasmettere le loro emozioni e a entrare in contatto con il mondo che li circonda e con l’amore dei loro genitori.