Una cittadella per lo sport e l'intrattenimento: ecco il nuovo stadio del Milan

La struttura sarebbe inserita in un complesso che prevede un ampio parco, nuove piazze e parcheggi per i tifosi

© ufficio-stampa Un parco con percorsi pedonali e ciclabili, nuove piazze e uno spazio di 160.000 metri quadrati per il nuovo stadio del Milan. Sono questi alcuni dei dettagli riguardanti la cittadella dello sport che potrebbe sorgere nei prossimi anni a San Donato Milanese. L'area, individuata dal club di Gerry Cardinale, non ospiterà soltanto la nuova "casa" rossonera, ma anche una serie di strutture utili per promuovere l'attività agonistica e il divertimento.

Come riportato dall'edizione milanese di Repubblica, la società Sportlifecity (recentemente acquisita dal Milan) ha presentato un documento di oltre trecento pagine al Comune di San Donato denominato “Valutazione ambientale strategica — Rapporto preliminare”. Dentro ci sono i dettagli di un progetto che ha l'ambizione di dare vita a uno degli stadi più eco-friendly d'Europa.

Nel mezzo sorgerà una grande piazza a uso pubblico che garantirà la connessione fra il comune meneghino e l’area agricola del Parco Sud, mentre attorno è prevista la costruzione di quattro edifici che ospiteranno la sede del Milan, il museo del club rossonero, uno store e un hotel di circa 200 camere. Al piano terra, infine, è in programma la realizzazione di 4.100 metri quadrati di negozi e ristoranti.

Il Milan ha pensato anche a nuovi collegamenti del trasporto pubblico, mantenendo comunque viva l'idea di raggiungere lo stadio in bicicletta o a piedi. Per ridurre al minimo il consumo di suolo, il dossier prevede la realizzazione di "due comparti a parcheggio localizzati all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano per una superficie di circa 51.500 metri quadrati" con la vicinanza dell'area protetta che consentirebbe "la fruizione da parte di ciclisti e pedoni di tutti i percorsi che si sviluppano in ambito rurale".

Andando nel dettaglio, ci sarà una sezione dedicata a tifosi "vip e premium" che, quasi certamente, potranno usufruire dei parcheggi sotto il "Podium", mentre soltanto il 24% dei tifosi che arriverà in auto "potrà trovare parcheggio all'interno del sito". Tutti gli altri dovranno invece usufruire dei "parcheggi di prossimità" con l'intenzione di promuovere l'utilizzo anche "dei parcheggi dell'aeroporto di Linate".

Tenendo presente che verranno costruite anche tre nuove rotonde, nuovi svincoli autostradali e due ponti ciclopedonali, il documento prevede anche ipotesi alternative qualora il nuovo stadio non possa sorgere a San Donato Milanese: un impianto da 60.000 posti a San Siro (il progetto de “La Cattedrale” in condivisione con l’Inter) oppure un edificio da 70.000 posti nell'area de La Maura.

