Sorteggiati a Nyon i sorteggi dei quarti di finale della Uefa Nations League, questi gli accoppiamenti: Spagna-Francia, Norvegia-Inghilterra, Olanda-Portogallo e Belgio-Germania. Le gare di andata si giocheranno il 25 e il 27 marzo, il ritorno a campi invertiti il 28-30 marzo. Le semifinali sono previste il 9-10 giugno con la vincente di Olanda-Portogallo contro la vincente di Spagna-Francia, mentre la vincente di Belgio-Germania troverà la vincente di Norvegia-Inghilterra. La finale è in programma il 13 giugno.