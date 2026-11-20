"Non è certo così che avremmo voluto iniziare il fine settimana: Samuele Inacio dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi. Il giocatore del Borussia Dortmund ha infatti riportato una lesione al menisco mentre vestiva la maglia della nazionale italiana Under 21, infortunio che richiederà un intervento chirurgico. Ti auguriamo il meglio per il tuo percorso di recupero, Samu! Torna presto!".