Un murale e una mostra per ricordare Gianluca Vialli

05 Gen 2026 - 18:48

Gianluca Vialli sempre nel cuore dei tifosi della Sampdoria: a tre anni di distanza dalla scomparsa della leggenda blucerchiata avvenuta il 5 gennaio 2024 , appuntamento domani al Molo di Quinto dove sarà inaugurato il nuovo murales dedicato al campione. Terza edizione di un'iniziativa proposta dal 'Gruppo Ignoranti' che fa parte della tifoseria doriana e organizzata dalla Federclubs insieme ai Gruppi della Sud. "Aspettiamo tantissimi tifosi, il ricordo di Vialli resta forte dentro di noi: il suo legame con la Samp è qualcosa che ci accompagnerà per sempre", spiega Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs. Alle 11 Don Valentino Porcile celebrerà la messa in memoria di Vialli, quindi nel nome di Gianluca tutti insieme per vedere il murale realizzato da Ezio Bosso, detto 'Taxi', insieme alla figlia. Anche il Museo Samp Doria ricorderà il numero 9 rimasto nella storia del club: domani, a partire dalle 10, presso la tribuna dello Stadio Luigi Ferraris, inaugurazione della mostra "Un Uomo, un Campione, Gianluca Vialli", è la terza edizione dell'evento dedicato al campione che proseguirà fino al 7 gennaio con ingresso libero. La mattinata si aprirà con la consegna del premio "Sampdoriani nel mondo", dedicato alla memoria dell'indimenticato Ernesto Gherardi, seguita dall'assegnazione del premio "Donna Sampdoria" ad Alice Castellani. "Sarà - si legge nella nota del Musep Samp Doria - un'occasione speciale per sentirsi parte di una famiglia, alla presenza dei familiari di Gianluca e di molti ex giocatori della Sampdoria che hanno condiviso con lui battaglie e trionfi".

