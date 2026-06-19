Un bomber, eroe di due città, e un grande uomo: se ne va uno degli ultimi romantici del calcio

In questo caso, però, che piaccia o meno, se n'è andato un grande per davvero. L'affetto che si è scatenato quando ha parlato della sua malattia, quando ha mostrato un corpo segnato dal male, sarebbe già sufficiente per fare capire chi fosse. Igor Protti sapeva farsi voler bene e l'impressione è che sarebbe stato così anche se non avesse sfondato le reti di mezza Italia. Classe 1967, come Baggio, rappresenta perfettamente quella generazione di calciatori anni '80 e '90 che ti davano l'impressione di poterli incontrare al bar e parlarci tranquillamente, senza i filtri degli uffici stampa e il vippismo da cantante trap che viviamo adesso.