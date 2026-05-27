Protti e l'emozione per il matrimonio della figlia: "Dovevo assolutamente farcela per lei, grazie agli infermieri"

"Per fortuna ce l'ho fatta a esserci. Nei giorni precedenti avevo avuto grossi problemi, ma devo ringraziare gli infermieri che mi hanno messo nelle condizioni di poter partecipare a una giornata indimenticabile". Igor Protti racconta l'emozione di portare la figlia Noemi all'altare nel giorno del suo matrimonio. L'ex bomber, che da un anno sta combattendo la battaglia contro un cancro al colon, non ha voluto mancare alla cerimonia nuziale. "Volevo assolutamente esserci e accompagnare mia figlia camminando sulle mie gambe - le sue parole in un'intervista al Corriere della Sera - Così è stato, sostenuto dall’altro mio figlio, Nicholas Flavio. Dal punto di vista fisico è stata davvero dura, durissima. Ma dovevo assolutamente farcela. Era un matrimonio a cui tutti noi tenevamo. Tantissimo. Una giornata splendida, che ho avuto la fortuna di poter vivere. Questo desideravo: vedere mia figlia serena in una giornata così ben organizzata. Lei con suo marito Giacomo e il loro piccolino Gregorio Armando".