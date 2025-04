Un altro arbitro aggredito, l'Aia 'oscura' il sito ufficiale per protesta

Il sito ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri è stato oggi 'oscurato' con un'immagine simbolo della non violenza dopo l'ennesima aggressione subita da un direttore di gara. Lo comunica in una nota l'Aia. "Il deplorevole episodio, ultimo di una lunga grave serie, è avvenuto in Sicilia (playoff Under 17 provinciale tra la Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara, ndr) e il giorno prima in Campania e nelle settimane scorse in Veneto, nel Lazio e in diverse altre regioni", si legge nel comunicato. Dopo l'aggressione con calci e pugni (anche da persone entrate in campo dagli spalti), arrivata nei tempi supplementari, sono arrivati i carabinieri anche perché la lite è degenerata pure tra alcuni calciatori.