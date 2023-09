Ultras del Milan lanciano bottiglie e fumogeni per un compleanno: arrestato il festeggiato

TENSIONI NELLA NOTTE

Il 27enne, già sottoposto a Daspo, è stato fermato dalla Polizia, mentre altri sei sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità

© Getty Images Un compleanno senza dubbio movimentato per un ultras del Milan che è stato arrestato dalla Polizia nella notte di mercoledì 27 settembre. Il tutto si sarebbe svolto attorno a mezzanotte quando un gruppo di circa settanta sostenitori dei rossoneri si sono riuniti a Milano in corso Sempione all’angolo con via Salvioni per festeggiare uno di loro. Il gruppo ha però iniziato a disturbare la circolazione invadendo la carreggiata e accendendo fumogeni, mentre venivano intonati cori.

Come spiegato dall'Ansa, per riportare la calma sono state chiamate le forze dell'ordine che, all'arrivo della prima volante, sono state bersagliate da un fitto lancio di bottiglie e fumogeni che hanno dovuto chiamare i rinforzi. Sul posto sono intervenute otto volanti della Polizia che hanno acceso e anche puntato il taser, non usandolo.

Gli agenti hanno quindi provveduto ad arrestare il festeggiato, un 27enne già sottoposto a Daspo, mentre altri sei sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.