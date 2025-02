Ultras a processo, avvocato Serie A: "Condotte dannose per Lega e tifosi'

"Queste condotte, soprattutto l'associazione per delinquere contestata, incidono come danni non patrimoniali di immagine sulla Lega, che organizza le competizioni sportive, e come danni patrimoniali perché la Lega negozia i diritti tv e queste sono condotte che impattano sull'appeal che il calcio può avere sui tifosi". Lo ha spiegato l'avvocato Matias Manco, legale con Salvatore Pino della Lega Serie A, chiarendo i motivi della costituzione come parte civile nel primo processo milanese a carico di tre ultrà milanisti, scaturito dalla maxi inchiesta di Polizia e Gdf e della Procura sugli ultras delle curve di San Siro. La prima udienza, davanti al collegio della sesta sezione penale presieduto da Ilaria Simi De Burgis, è durata solo pochi minuti, il tempo di raccogliere il deposito delle costituzioni come parti civili della Lega Seria A e del Milan, con l'avvocato Enrico de Castiglione. I giudici decideranno nella prossima udienza, fissata per il 20 marzo, se ammettere le due parti civili nel dibattimento e poi sempre quel giorno sarà ascoltato il primo teste del pm Paolo Storari.