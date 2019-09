"La partita Juventus - Verona era già attenzionata per la storica rivalità tra le due tifoserie. Adesso bisogna considerare anche la possibilità di un'ulteriore frammentazione interna alle tifoserie juventine e bisogna vedere come queste reagiranno alle misure cautelari dei giorni scorsi". Così il questore di Torino Giuseppe De Matteis in vista dell'incontro di domani alle 18 all'Allianz Stadium, il primo di campionato dopo l'inchiesta della Procura Last Banner che ha azzerato i vertici della curva bianconera.