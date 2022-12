In migliaia per l'ultimo saluto a Mihajlovic: "Non è scappato davanti alla malattia"

A ROMA

Tanti personaggi del mondo del calcio e non solo per l'ex calciatore e allenatore

Mihajlovic, ultimo saluto nella camera ardente in Campidoglio





























1 di 16 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In migliaia si sono presentati per portare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore scomparso all'età di 53 anni a causa della leucemia. Nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, si sono celebrati i funerali solenni del serbo alla presenza di numerosi personaggi del mondo del calcio, della politica e dello spettacolo. La funzione è stata affidata all'arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Maria Zuppi. "Non è scappato davanti alla malattia, ha dato forza mostrando la fragilità dolce di un guerriero. La fragilità è una porta, non un muro", le sue parole.

IL CARDINALE ZUPPI: "NON E' SCAPPATO DAVANTI ALLA MALATTIA"

"Non è scappato davanti alla malattia, ha dato forza mostrando la fragilità dolce di un guerriero. La fragilità è una porta, non un muro". Cosi il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, nell'omelia funebre per l'ultima saluto a Sinisa Mihajlovic. "Togliamo le pietre dal nostro cuore per vivere in pace con noi e gli altri. Ci stringiamo intorno a loro e a chi è legato a lui. Sinisa voleva diventare vecchio con tanti nipoti, è stato uno capace di dare un'occasione a chi non l'aveva mai avuta e vorrei che oggi sentiate l'affetto della madre chiesa. Proprio perché è una madre non si arrenderà mai al dolore dei suoi figli. È un saluto doloroso che ci lascia increduli", ha aggiunto.

TRA I TIFOSI ANCHE QUELLI DELLA STELLA ROSSA

Tra i tanti tifosi presenti ci sono anche quelli della Stella Rossa, la squadra con cui Mihajlovic ha vinto la Coppa dei Campioni da calciatore, nel 1991.

PRESENTI ANCHE ABODI E MORANDI

Alla cerimonia funebre di Sinisa Mihajlovic è arrivato anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Presenti alla Chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma il sindaco Roberto Gualtieri, l'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e il cantante Gianni Morandi.

TOTTI E MANCINI TRA I PRIMI AD ARRIVARE

A fare per primi ingresso in chiesa i giocatori e la dirigenza del Bologna del tecnici Thiago Motta. A seguire il pullman della Lazio. In chiesa ha fatto ingressi anche il falco simbilo del club. Molti i tifosi con la sciarpa biancoceleste. 'Sinisa nel cuore' e lo striscione che si legge davanti alla basilica. Arrivati il presidente del Coni, Giovanni Malagò, Sarri, il ct Roberto Mancini, Vincenzo Montella e Renzo Ulivieri. Subito dopo è stata la volta dell'ex compagno di squadra alla Roma Francesco Totti, arrivato in compagnia di Bruno Conti e Morgan De Sanctis, seguiti dal presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito. C'è anche Daniele De Rossi.

LAZIO AL COMPLETO AL FUNERALE, C'È ANCHE L'AQUILA OLIMPIA

Lazio al completo al funerale. La squadra è accompagnata dall'aquila Olimpia, mascotte della formazione di Sarri.

L'ARRIVO DEL FERETRO

"Ciao Sinisa, uno di noi". Così uno dei cartelli che si leggono davanti alla Chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a piazza della Repubblica. Un' ora prima della cerimonia funebre oltre duemila persone si sono assembrate intorno alla piazza tra lacrime e commozione. Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro.