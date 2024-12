Ulivieri: "Del Piero presidente Figc? Una stranezza, noi stiamo con Gravina"

"Gravina Ter? La nostra posizione è per il sì, penso anche l'Associazione calciatori. Credo che Gravina abbia fatto bene, non solo nei rapporti con noi, ma anche con le altre componenti. E' sufficiente guardare la proposta dei cambiamenti in consiglio federale, questo penso che la dica tutta sull'esperienza di Gravina": lo dice il presidente dell'associazione allenatori, Renzo Ulivieri, a margine del Gran Gala del Calcio Aic riguardo le prossime elezioni in Figc. "Del Piero? Lì per lì mi è sembrata una stranezza. È un ragazzo eccezionale, deve fare l'esame con me, la tesi, lo conosco anche come conoscitore di calcio, di tecnica. Per quanto riguarda l'aspetto dirigenziale non lo so, ma credo che non lo conosca nessuno", commenta Ulivieri.