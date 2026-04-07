Ulivieri: "Conte profilo importante, ha già fatto bene in Nazionale"

"Ritorno di Conte in Nazionale? L'ha già fatto e anche molto bene. Conte è un allenatore che con le squadre di club ha fatto benissimo dov'è andato. Potrebbe essere un profilo importante. Non sta a me dirlo. Perché questa è una scelta del nuovo presidente federale. Conte ha fatto bene pubblicamente bene". Così il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri intervenendo ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di 'Un Calcio alla Radio'. "L'identikit? Serve un allenatore della Nazionale che deve scegliere tra il 30% di calciatori che giocano nel nostro campionato. E così è difficile. Più la percentuale è bassa, più è difficile - ha proseguito - Se c'è bisogno di investire su educatori nei settori giovanili? Loro fanno un doppio lavoro, perché hanno stipendio basso. C'è bisogno di investire su allenatori/educatori. C'è bisogno di fare norme che obblighino le società con allenatori diplomati. I bambini hanno diritto di avere delle persone che hanno studiato per stare con loro. Tutte le scuole calcio avrebbero bisogno di allenatori che hanno studiato, che facciano corso Uefa C per allenare i ragazzi e per stare insieme ai ragazzi e allenatori specializzati su questo. Soprattutto nelle prime fasi". Per quanto riguarda il nuovo presidente federale "non sappiamo nulla, servirà qualcuno che si candidi e presenti un programma", ha concluso Ulivieri.