Le rivelazioni di Evra: "Nel mio calcio razzismo e mascolinità tossica"

Uno di 24 fratelli, padre senegalese e madre capoverdiana, è nato a Dakar. Dopo un periodo a Bruxelles, la famiglia si é trasferita a Parigi quando lui era ancora piccolo. "Ho avuto un'infanzia difficile - ricorda Evra - lì che ho forgiato il mio carattere". Per gran parte della sua carriera, Evra afferma di aver cercato di reprimere i suoi sentimenti. Dice di essersi ammorbidito con l'età, la paternità e l'incontro con sua moglie, Margaux. "Lei mi ha liberato di parte della mia mascolinità tossica. Mi ha aiutato a essere più emotivo. Piangere era una debolezza per me, prima". Evra ha aspettato la fine della carriera per parlare degli abusi sessuali subiti.