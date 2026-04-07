Champions, Luis Enrique: "Psg favorito? L'anno scorso lo era il Liverpool e poi..."

"Paris Saint-Germain e Liverpool sono cambiate: ma l'anno scorso era favorito il Liverpool, e siamo passati noi". Luis Enrique non si fida del ruolo di favorito, nella doppia sfida ai Reds che comincia con l'andata dei quarti domani al Parco dei Principi. "Non credo che i favoriti siamo noi - ha detto l'allenatore dei campioni d'Europa uscenti - L'anno scorso tutti dicevano che era il Liverpool, e siamo stati noi a qualificarci. Il Liverpool è una buona squadra, una delle migliori squadre inglesi".