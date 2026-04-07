Champions, Luis Enrique: "Psg favorito? L'anno scorso lo era il Liverpool e poi..."
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"Paris Saint-Germain e Liverpool sono cambiate: ma l'anno scorso era favorito il Liverpool, e siamo passati noi". Luis Enrique non si fida del ruolo di favorito, nella doppia sfida ai Reds che comincia con l'andata dei quarti domani al Parco dei Principi. "Non credo che i favoriti siamo noi - ha detto l'allenatore dei campioni d'Europa uscenti - L'anno scorso tutti dicevano che era il Liverpool, e siamo stati noi a qualificarci. Il Liverpool è una buona squadra, una delle migliori squadre inglesi".
Per domani, Luis Enrique punta ad "avere più possesso palla del Liverpool, ma sappiamo quanto sarà difficile. Hanno un'ottima squadra, giocatori di qualità e un allenatore di spessore. Siamo abituati a giocare contro squadre inglesi; non sarà diverso dall'anno scorso". Il Psg non ha ancora recuperato Barcola ("spetta a lui dire quando è pronto") e ritrova un suo ex, Ekitike, molto cresciuto rispetto agli anni parigini. "È normale, era molto giovane al Psg", il commento del tecnico spagnolo.