Ufficiale, Barça-Real Sociedad si gioca al Montjuic

Il Barcellona non trova più la strada per casa: il ritorno al Camp Nou dopo i lavori di ristrutturazione continua a venire rimandato. In giornata è arrivata l'ufficialità che anche il match contro la Real Sociedad (in programma il 28 settembre verrà giocato al all'Estadi Olimpic Lluis Companys Montjuic. Il consiglio comunale ha confermato martedì che lo stadio della squadra spagnola non sarà disponibile per la partita di Liga del fine settimana: "Ci sono diversi elementi sul piano della sicurezza dello stadio che devono ancora essere sistemati", ha dichiarato martedì il capo della protezione civile Sebastia Massague in una riunione del consiglio comunale.
Il Barça dunque torna a giocare nello stadio che ha ospitato le partite dei catalani negli ultimi due anni: in questa stagione infatti Yamal e compagni avevano dispuitato le partite casalinghe all'Estadi Johan Cryuff, uno stadio da 6.000 posti, dove giocano la sua nazionale femminile e la squadra riserve. Il Montjuïc infatti era occupato del concerto di Post Malone che si è tenuto lì il 12 settembre.
