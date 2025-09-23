Logo SportMediaset
Calcio

Ufficiale, Barça-Real Sociedad si gioca al Montjuic

23 Set 2025 - 20:10

Il Barcellona non trova più la strada per casa: il ritorno al Camp Nou dopo i lavori di ristrutturazione continua a venire rimandato. In giornata è arrivata l'ufficialità che anche il match contro la Real Sociedad (in programma il 28 settembre verrà giocato al all'Estadi Olimpic Lluis Companys Montjuic. Il consiglio comunale ha confermato martedì che lo stadio della squadra spagnola non sarà disponibile per la partita di Liga del fine settimana: "Ci sono diversi elementi sul piano della sicurezza dello stadio che devono ancora essere sistemati", ha dichiarato martedì il capo della protezione civile Sebastia Massague in una riunione del consiglio comunale.

Il Barça dunque torna a giocare nello stadio che ha ospitato le partite dei catalani negli ultimi due anni: in questa stagione infatti Yamal e compagni avevano dispuitato le partite casalinghe all'Estadi Johan Cryuff, uno stadio da 6.000 posti, dove giocano la sua nazionale femminile e la squadra riserve. Il Montjuïc infatti era occupato del concerto di Post Malone che si è tenuto lì il 12 settembre.

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

01:59
Udinese-Palermo 2-1: gli highlights

Udinese-Palermo 2-1: gli highlights

01:46:05
Udinese-Palermo: partita integrale

Udinese-Palermo: partita integrale

06:15
Mazzitelli: "Per me è stata una partita speciale"

Mazzitelli: "Per me è stata una partita speciale"

01:11
93' | Gol di Peda (Udinese-Palermo 2-1)

Il Palermo accorcia le distanze con Peda

08:49
Pisacane: "Vincere non era scontato"

Pisacane: "Vincere non era scontato"

02:05
Gelli: "Grande prestazione di squadra"

Gelli: "Grande prestazione di squadra"

01:46:11
Cagliari-Frosinone: partita integrale

Cagliari-Frosinone: partita integrale

08:59
Alvini: "Il figlio di Grosso ha grandi qualità"

Alvini: "Il figlio di Grosso ha grandi qualità"

01:46
Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

02:06
Cagliari-Frosinone 4-1: gli highlights

Cagliari-Frosinone 4-1: gli highlights

01:39
45' | Gol di Miller (Udinese-Palermo 2-0)

Miller firma il raddoppio dell'Udinese su ribattuta

01:27
41' | Gol di Zaniolo (Udinese-Palermo 1-0)

Stop, finta su Veroli e sinistro all'angolino: Zaniolo porta avanti l'Udinese

01:11
Il poker di Cavuoti chiude i conti all'Unipol Domus

Il poker di Cavuoti chiude i conti all'Unipol Domus

01:20
Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

21:01
Lite con i tifosi Liverpool, Simeone sarà multato dalla Uefa
20:23
Roma, El Aynaoui: "Nizza? Principi simili a quelli di Gasp"
20:10
Ufficiale, Barça-Real Sociedad si gioca al Montjuic
20:07
Coppa Italia, Milan-Lecce: le formazioni ufficiali
19:08
Rummenigge: "In Italia mi hanno amato, in Germania no"