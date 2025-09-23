Ufficiale, Barça-Real Sociedad si gioca al Montjuic

Il Barça dunque torna a giocare nello stadio che ha ospitato le partite dei catalani negli ultimi due anni: in questa stagione infatti Yamal e compagni avevano dispuitato le partite casalinghe all'Estadi Johan Cryuff, uno stadio da 6.000 posti, dove giocano la sua nazionale femminile e la squadra riserve. Il Montjuïc infatti era occupato del concerto di Post Malone che si è tenuto lì il 12 settembre.