Lega Serie B aderisce a #BeActive nella Settimana Europea dello Sport

"La Lega Serie B è orgogliosa di aderire nuovamente alla Settimana Europea dello Sport - ha evidenziato il Presidente Paolo Bedin - e di sostenere la campagna #BeActive, per la quale ringraziamo Commissione europea, Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport. Crediamo fortemente nel valore sociale dello sport e nella sua capacità di migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo benessere fisico, salute mentale e inclusione. Attraverso le partite della Serie BKT, i nostri canali ufficiali e l'impegno delle società, vogliamo contribuire a diffondere il messaggio che restare attivi è assolutamente fondamentale per avere uno stile di vita salubre e sentirsi bene ogni giorno".