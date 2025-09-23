Calcio a cinque, Italia si qualifica per Euro 2026: Kazakistan ko ai rigori

La Nazionale italiana di futsal supera il Kazakistan - potenza a livello europeo (terzo posto nel 2016) e anche mondiale (è stato quarto nel 2021) - ai rigori per 4-3 (andata 2-1 a Fasano) alla Jepke-Jak Hall di Astana e torna ad ottenere un risultato prestigioso contro una squadra più alta di lei nel ranking Fifa accedendo agli Europei 2026 (che si giocheranno in Slovenia, Lettonia e Lituania). L'Italia il 24 ottobre sarà lo spauracchio di tutte le altre big al sorteggio della fase finale in programma dal 20 gennaio al 7 febbraio. "Complimenti al Ct Salvo Samperi e si suoi ragazzi, sono riusciti a ottenere un grande risultato al termine di una doppia sfida avvincente contro il Kazakistan. Un anno fa la Federazione ha scelto Samperi investendolo di una grande responsabilità: attraverso il suo lavoro ricostruire un percorso virtuoso della Nazionale di futsal. Assieme alla partecipazione della femminile al primo Mondiale di calcio a 5 della storia in programma il prossimo novembre, questa qualificazione all'Europeo è il miglior segnale che il movimento ha preso la direzione giusta", ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina.