Tegola Barça: Gavi out 4/5 mesi per un problema al menisco

23 Set 2025 - 21:28
Brutte notizie per Gavi. Il centrocampista del Barcellona è stato sottoposto a un intervento chirurgico artroscopico al menisco mediale. Quella che doveva essere una procedura semplice, che avrebbe dovuto renderlo fuori per sole cinque settimane, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Nel corso dell'intervento i medici si sono resi conto che il legamento era molto più danneggiato del previsto. Gavi ora potrebbe stare fuori per quattro o cinque mesi, il che significa che non tornerà prima di inizio marzo, proprio nel tratto finale della stagione, con il Barcellona a soli tre mesi dalla Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Messico e Canada , che inizierà l'11 giugno. 
Di seguito il comunicato del club: "l giocatore della prima squadra Pablo Páez Gavira Gavi è stato sottoposto ad artroscopia per risolvere una lesione al menisco mediale, che è stata suturata per preservare il menisco. I tempi di recupero sono stimati intorno ai 4-5 mesi". 

