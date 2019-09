Uefa Pro, anche Rivera e Cerezo ottengono il patentino

La Federcalcio ha ufficializzato i nomi dei nuovi allenatori che, dopo il corso di Coverciano, hanno superato l'esame e ottenuto il patentino Uefa Pro che gli consentirà di allenare in qualsiasi squadra professionistica. Tra i nomi più celebri, quelli di Amantino Mancini, Mauro German Camoransi ed Enzo Maresca, ma anche chi non è più un giovanotto come Gianni Rivera e Toninho Cerezo.