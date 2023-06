Uefa, intervento sul fair play finanziario: stop a spese ammortizzate oltre i 5 anni

© Getty Images

Il Chelsea nelle sue faraoniche campagne acquisti ultimamente ha spesso fatto firmare contratti da ben 8 anni per ammortizzare il costo a bilancio per singolo anno e spalmarlo su periodi lunghissimi. D'ora in poi questo sarà impossibile: ogni contratto potrà essere regolato al massimo in 5 anni. Ciò non impedisce la firma di contratti più estesi ma rende sostanzialmente inutile siglarli a fini di bilancio.