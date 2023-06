La Uefa cambia la Supercoppa Europea: addio ai tempi supplementari

LA NOVITà

Se al 90' le squadre saranno in parità si andrà direttamente ai calci di rigore

© Getty Images Arriva una grande novità, che sarà introdotta fin dalla prossima edizione, quella del 16 agosto 2023 che metterà di fronte Manchester City e Siviglia, per quanto riguarda la Supercoppa Europea, che vede sfidarsi i vincitori di Champions ed Europa League. La Uefa ha deciso di abolire i tempi supplementari in caso di parità dopo i 90 minuti gioco. Per decretare la squadra vincitrice si procederà quindi direttamente ai calci di rigore.

Come per Champions ed Europa League, la squadra arbitrale avrà a disposizione l’aiuto della tecnologia, sia con la Goal Line Technology che con il VAR.

Quella tra Manchester City e Siviglia potrebbe essere una delle ultime edizioni della Supercoppa europea con il format già noto. La vincitrice della Champions League non sarà più impegnata in una gara secca con la vincitrice dell’Europa League, ma si passerà a un nuovo formato che prevede una Final Four. Attualmente non sono ancora stati però definiti i criteri per stabilire le formazioni partecipanti.