Svolta epocale sul mercato: alzato a 8 anni il limite per i contratti dei giocatori

Come ricorda Calcio e Finanza, in ambito Uefa per quanto concerne il trattamento contabile da seguire in merito all’ammortamento ai fini dei calcoli per il Fair Play Finanziario non cambierà nulla: il costo del cartellino deve essere comunque ripartito su un massimo di 5 stagioni calcistiche. La novità era stata varata dal massimo organismo europeo nel 2023 come mossa anti-Chelsea, dopo che il club inglese aveva ingaggiato diversi calciatori (Mudryk, Badiashile e Fofana) facendogli firmare contratti della durata di oltre 8 anni per ridurre appunto l’impatto degli ammortamenti.