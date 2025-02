Uefa, Gravina si ricandida a membro Comitato Esecutivo

C'è anche il nome del presidente della Figc Gabriele Gravina nell'elenco dei candidati per il Comitato Esecutivo Uefa. Tutte le 55 federazioni affiliate state informate della lista dei candidati che si presenteranno per le elezioni al 49° Congresso Ordinario Uefa che si terrà il 3 aprile 2025 a Belgrado, in Serbia. Entro la scadenza di lunedì 3 febbraio 2025, l'Amministrazione Uefa ha ricevuto candidature per coprire i dieci posti vacanti nel Comitato Esecutivo. Gravina è l'unico insieme al tedesco Hans-Joachim Watzke a concorrere per una rielezione. Tra i nuovi candidati c'è anche il presidente della Federcalcio ucraina ed ex Pallone d'Oro Andrii Shevchenko.