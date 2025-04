Uefa, Ceferin: "Calcio europeo esempio di unità in mondo diviso"

"Il calcio europeo deve continuare a essere un modello di unità in questo mondo sempre più diviso. Noi uniamo e ispiriamo cambiamenti positivi. È la nostra missione, per la quale siamo totalmente devoti". Lo ha detto il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, nel suo discorso di apertura del Congresso 2025. "Dall'atmosfera entusiasmante negli stadi che è stata una fonte di ispirazione per milioni di persone di tutto il mondo, EURO 2024 ci ha ricordato che dove la politica costruisce muri, il calcio invece costruisce ponti. Non ci sono state divisioni, ma anzi abbiamo lavorato insieme dimostrando una coesione sociale che ha coinvolto tutta l'Europa", ha aggiunto. "Spesso sento dire che la Uefa è troppo concentrata sui guadagni... ma noi non siamo una macchina da profitto fredda e insensibile: siamo invece una meravigliosa organizzazione di raccolta e distribuzione di fondi dotata di una coscienza. Abbiamo una coscienza perché distribuiamo quasi interamente questi introiti. Concretamente ridistribuiamo il 97% dei guadagni per reinvestirli nel calcio europeo, a beneficio di molti, non solo di pochi eletti", ha concluso.